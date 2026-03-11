Sky News.
Видео показва няколко горящи резервоара и издигащи се стълбове черен дим след атаката.
Корабната компания Maersk обяви, че е преустановила всички операции в пристанището до второ нареждане след инцидента, станал близо до терминал за генерални товари.
Оманските медии съобщават, че султанът на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид е получил телефонно обаждане от иранския президент Масуд Пезешкиан.
По време на телефонния разговор са били разгледани двустранните отношения между двете страни и начините за тяхното укрепване, както и последните събития и текущата ситуация, както и усилията, положени за деескалация.
Хайтам бин Тарик Ал Саид потвърди неутралната позиция на Султанат Оман, изразявайки недоволството си от продължаващите атаки на негова територия и подчерта, че ще бъдат взети всички необходими мерки за запазване на сигурността и стабилността на държавата.
И двете страни са подчертали необходимостта от спиране на ескалацията и приоритизиране на диалога и дипломацията, за да се защити регионът от последиците от войната.
لحظة استهداف ميناء صلالة بـ عمان 🇴🇲— عنزروت (@anzaroot1) March 11, 2026
شوفوا بس العمال كيف يصورون وهم من نشروا لحظة الاستهداف ..
توعية العمالة في كل دولة واجب وتحذيرهم مهم لان المواطن لن تراه يصور ويفيد العدوّ pic.twitter.com/h0uKKVZ7uw
