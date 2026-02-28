CNN, Иран е нанесъл ракетни удари по американска база в Бахрейн. Бахрейн е ключов съюзник на САЩ в Персийския залив и постоянен дом на щаба на 5-ти флот на ВМС на САЩ в Манама.
Медиите в Бахрейн, позовавайки се на източници, съобщават, че сервизният център на 5-ти флот на ВМС на САЩ в Бахрейн е "претърпял ракетна атака“.
Според Reuters, американската база в Абу Даби също е станала мишена на ирански ракетен удар. Все още не е ясно дали военната инфраструктура е пострадала.
В същото време в Кувейт е обявена въздушна тревога, Кувейт и Катар са затворили въздушното си пространство.
В същото време "9 канал на Израел“ съобщава, че Иран е атакувал самолетоносача на ВМС на САЩ USS "Абрахам Линкълн“ в Арабско море.
Според CNN четири американски бази в Близкия изток са станали цели на атаките: авиационната база Ал-Удейд в Катар, авиационната база Ал-Салем в Кувейт, авиационната база Ал-Дафра в ОАЕ и базата на 5-ти флот на САЩ в Бахрейн.
Иран атакува самолетоносача "Абрахам Линкълн" и нанася удари по американски бази
©
Още по темата
/
МВнР: Силно сме обезпокоени от военната ескалация в региона, основен приоритет ни е сигурността на българските граждани
14:44
Официалният български авиопревозвач и много международни авиокомпании спират полетите в Близкия изток
12:56
Руслан Трад за ситуацията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация през следващите дни
20.02
Желязков: България призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници на Хамас
23.09
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Евродепутати поискаха мерки срещу несправедливи такси за деца в с...
16:18 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.