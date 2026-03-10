The Guardian.
Според съобщение на иранската държавна телевизия IRIB, която цитира изявление на Корпуса на гвардейците, безпрепятственият проход ще започне да действа още днес, от вторник, 10 март.
"Тези страни ще имат "пълно право на свобода“ за транзит по стратегически важния воден път, ако прекъснат дипломатическите си отношения както с Израел, така и със САЩ“, се посочва в изявлението.
"Тези страни ще имат “пълно право на свобода" за транзит по стратегически важния воден път, ако прекъснат дипломатическите си отношения както с Израел, така и със САЩ“.
Британското издание отбелязва също, че в момента в морето от двете страни на пролива се намират стотици кораби, тъй като петролните и корабните пазари следят за признаци, че потоците от кораби през този тесен коридор могат да се възобновят.
Трябва да се отбележи, че приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ обикновено преминават през този проток.
ФОКУС припомня, че на 28 февруари Израел и САЩ започнаха военна операция срещу Иран. В отговор Техеран започна да нанася удари по страни от Близкия изток.
Към 9 март движението на кораби през Ормузкия проток е намаляло с около 90%. Това, от своя страна, се отрази на световната търговия.
Иран изнудва Европа - отваря Ормузкия проток, но има дипломатическо условие
©
Още по темата
/
КТ "Подкрепа": Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
09.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Путин: Русия е готова да доставя петрол и газ на Европа, но има у...
20:54 / 09.03.2026
Маринакис: Patriot ще осигури защитата както на Гърция, така и на...
20:55 / 09.03.2026
Турист: Не бих почивал там, мисля, че тези неща, които се случват...
17:38 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.