Иран отрича да е имало експлозии до ядрения реактор в Исфахан

© Служители на иранската база за противовъздушна отбрана "Хатам ал Анбия" отричат съобщенията за експлозии в близост до град Исфахан, където се намира научноизследователски ядрен реактор. Това съобщи израелският новинарски портал Ynetnews.



Според неговата информация изявлението на Иран е последвало съобщенията за експлозии в региона, които властите са определили като фалшиви. Порталът посочва, че не са предоставени допълнителни подробности за източника на съобщенията или за естеството на предполагаемия инцидент.



По-рано The New York Times цитира източници, според които Израел, като част от ответните си действия на ракетните удари на Иран на 1 октомври, може да атакува военни бази, разузнавателни съоръжения или командни пунктове, но не и ядрени обекти. Източниците обаче посочват, че ключови ядрени обекти на Иран биха могли да бъдат обект на бъдеща ескалация от страна на Техеран, ако той предприеме ответни действия. Изданието отбелязва, че в Израел и САЩ все по-често се чуват призиви да се използва този момент, за да се забави ядрената програма на Иран за години напред.



The Economist посочва също, че удар по иранските ядрени обекти може да бъде отговорът на Израел на изстрелването на ирански ракети към територията му. Както отбелязва изданието, Израел се подготвя за нанасяне на удари по ирански ядрени съоръжения от 20 години. The Economist посочва, че израелските военни може да са добили представа за уязвимостта на иранските цели, след като през април са успели да повредят радар на противовъздушната отбрана във военна база в Исфахан.