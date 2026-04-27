Иран е дал на САЩ ново предложение за повторно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на войната, като преговорите за ядрената програма са отложени за по-късен етап, според американски служител и два запознати източника, цитирани от Axios.
В материала се казва още, че на този етап властта в Техеран е на разнопосочни мнения какви трябва да бъдат отстъпките, които да се направят по отношение ядрената програма на страната по време на преговорите.
От своя страна Доналд Тръмп не веднъж е заявявал, че за да спре конфликтът азиатската страна трябва да се откаже от намерението си да обогатява уран.
Евентуално отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на войната биха заличили влиянието на президента Тръмп във всякакви бъдещи преговори за премахване на запасите от обогатен уран на Иран и убеждаването на Техеран да спре ядрената си програма, което навежда на мисълта, че новото предложение за мир на азиатците трудно ще бъде прието от американския президент.
