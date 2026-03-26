CNN, като се позовава на запознати с разузнавателните данни.
Към момента Доналд Тръмп и неговата администрация все още не са взели решение за сухопътна операция за превземане на малкия остров, който е ключов хъб за износа на суров петрол от Иран. Американският контрол на Харг би дал лост за натиск върху Техеран да отблокира корабоплаването през Ормузкия проток.
Според военни експерти, обаче, десант на острова ще представлява голям риск за много жертви сред американските войници. Островът има защита на няколко нива, а според разузнавателната информация през последните дни там са докарани много преносими противовъздушни ракетни комплекси и противотанкови гранатомети. Бреговете са минирани освен с противопехотни и с противотанкови мини, особено местата, където би било възможно да десантират американските войници.
Някои от съветниците на Тръмп се съмняват в необходимостта и ефекта от превземането на остров Харг, тъй като само по себе си това действие няма да реши проблема с войната, или с отпушването на глобалния трафик на петрол, газ и стоки през Ормузкия проток.
текст: Милен Кандарашев
Иран укрепва отбраната на бреговете на остров Харг в заради възможността от американски десант в района
Още по темата
Още от категорията
Тръмп: "Иран има още един шанс за мир", но цените на петрола отново достигнаха нивата от 100 долара за барел
24.03
Посланикът на Израел: Светът не може да позволи на един "режим от лунатици" да притежава такова оръжие
22.03
Тръмп заплаши да унищожи електроцентралите на Иран, ако не се вдигне блокадата на Ормузкия проток
22.03
Директорът на най-голямата нефтена компания на континента алармир...
19:35 / 25.03.2026
Press TV: Техеран отхвърли предложението на Тръмп и постави пет у...
18:57 / 25.03.2026
Важно за българите, които работят или получават пенсия в Испания
17:24 / 25.03.2026
Владимир Чуков: Вярно е това, което каза Тръмп
09:28 / 25.03.2026
