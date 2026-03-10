В публикация вчера Тръмп заяви, че ще атакува Иран "ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО“, ако Техеран спре търговията през ключовия морски път в Персийския залив.
Али Лариджани, ръководител на Съвета за национална сигурност на Иран и висш съветник на убития върховен лидер, отговори на Тръмп днес, като написа в социалната мрежа Х:
"Жертвената нация Иран не се страхува от вашите празни заплахи. Дори по-големи от вас не можаха да елиминират Иран. Внимавайте да не бъдете елиминирани вие самите.“
Транспортирането през пролива Ормуз, през който преминава една пета от световния петрол, почти е спряло, след като Иран заплаши да атакува всеки кораб, който се опита да мине през него, което доведе до скок в цените на петрола и газа.
Иран за заплахите на Тръмп: Внимавайте да не бъдете елиминирани вие самите
©
Още по темата
/
СЗО с предупреждение
16:27
Спецов: За март месец всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени, за април - предстои да видим
15:05
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение
09.03
Още от категорията
/
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъпи тишина. Онази, в която всеки се моли наум
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Путин: Русия е готова да доставя петрол и газ на Европа, но има у...
20:54 / 09.03.2026
Маринакис: Patriot ще осигури защитата както на Гърция, така и на...
20:55 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.