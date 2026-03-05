Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
Страните от Европейския съюз "ще платят цената, рано или късно“, ако останат мълчаливи по отношение на американско-израелската атака срещу Иран, заявява представител на външното министерство в Техеран пред испанската телевизия TVE.
Есмаил Багаи повтори също така, че Техеран не е изстрелял ракетата, която е била прехваната в турското въздушно пространство. Той отрече и Иран да стои зад удара в Азербайджан.
Николай Младенов: Успешно са прехванати три балистични ракети
15:59 / 04.03.2026
НАТО осъди атаките на Иран срещу Турция
14:55 / 04.03.2026
