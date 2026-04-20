Техеран гарантира безпробленото преминаване на плавателни съдове през Ормузкия проток на базата на новия правен режим, заяви иранският посланик в Москва Казем Джалали пред вестник “Ведомости", цитиран от агенция Ройтерс.

Дипломатът подчерта, че атаките на Вашингтон и Израел срещу Иран са се провалили, тъй като заявеното им намерение е било да “извършат" смяна на режима - и въпреки това Ислямската република вече е по-единна.

“Иран осигурява безопасно преминаване. Въз основа на мерките за сигурност и правния режим в Ормузкия проток, корабите и плавателните съдове могат да преминават", заяви Джалали пред руската медия.