Иранските държавни медии потвърдиха смъртта на Хаменей, обявен е 40-дневен траур
Отбелязва се, че Хаменей е починал, докато е "изпълнявал служебните си задължения и бил на работното си място“.
Съобщава се също, че правителството на страната е обявило 40 дни национален траур.
Президентът, председателят на съдебната власт и един от членовете на Съвета на пазителите на конституцията на Иран ще поемат задълженията на загиналия в резултат на атаката на САЩ и Израел върховен лидер на Иран Али Хаменей, заяви първият вицепрезидент на Иран Мохамад Мохбер.
"Президентът, председателят на съдебната власт и един от членовете на Съвета на пазителите на конституцията на Иран ще изпълняват задълженията на върховния лидер“, цитира думите на Мохбер агенция IRNA.
Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) обяви "скорошно начало“ на най-разрушителните атаки срещу Израел и САЩ.
"Най-тежките настъпателни операции в историята на въоръжените сили на Ислямската република Иран скоро ще започнат в посока окупираните земи и бази на американските терористи“, се посочва в изявление на КСИР, публикувано от агенция Fars.
В същото време кабинетът на министрите на Иран съобщи, че "това велико престъпление (убийството на върховния лидер на Иран аятола Али Хаменей) никога няма да остане без отговор и ще отвори нова страница в историята на ислямския свят“.
Междувременно Висшият съвет за национална сигурност на Иран заяви, че съвместните американско-израелски атаки срещу Иран "ще поставят началото на масово въстание в борбата срещу световните потисници“.
"ФОКУС" припомня, че на 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Удари бяха нанесени по столицата на Иран - Техеран, и по най-големите градове в страната. Веднага след ударите Корпусът на стражите на ислямската революция обяви мащабна ответна операция. Бе съобщено за изстрелване на ракети и безпилотни самолети от страна на Иран срещу Израел и военни бази на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.
Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хаменей и призова иранците да свалят режима "на ужасите"
28.02
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
28.02
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по девическо училище в Иран се увеличи на 60
28.02
МВнР: Силно сме обезпокоени от военната ескалация в региона, основен приоритет ни е сигурността на българските граждани
28.02
Тръмп: Хаменей е мъртъв и имаме много добра идея за бъдещото ръко...
23:32 / 28.02.2026
Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хамене...
21:50 / 28.02.2026
Пожар обхвана известен хотел в Дубай след иранска атака
20:22 / 28.02.2026
WSJ: Цената на петрола ще се увеличи драстично заради ударите по ...
17:31 / 28.02.2026
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при удари...
16:37 / 28.02.2026
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по ...
16:06 / 28.02.2026
