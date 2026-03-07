Sky News.
Пезешкиан заяви това в предварително записано обръщение, излъчено по държавната телевизия.
По-рано, в публикацията си в Truth Social, президентът на САЩ Доналд Тръмп написа: ''Няма да има сделка с Иран, освен безусловната капитулация на Техеран''.
Пезешкиан също се извини и за ударите срещу своите съседки, отбелязвайки, че те са причинени от недоразумението в региона.
Той обяви по-рано днес, че временният съвет за ръководство в Иран е одобрил спирането на подобни атаки, освен ако тези страни не атакуват първи Техеран.
Иранският президент: Тръмп може само да мечтае за капитулацията на Техеран
©
Още по темата
/
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
06.03
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
06.03
Още от категорията
/
Мултифондовете: От 1 септември до 30 ноември трябва да решим как да бъдат управлявани парите ни
06.03
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
05.03
САЩ и Израел атакуваха сградата на Експертния съвет на Иран, в която трябва да се избере нов лидер на страната
03.03
"Третата световна война почти започна": Медведев заяви, че САЩ се държат като "свине, които са лишени от коритото си"
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Европейска държава ще реши дали да възобнови преговорите за членс...
22:33 / 06.03.2026
Британското МВнР за Кипър: Очакват се терористични атаки на остро...
21:03 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.