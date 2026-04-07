Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей е в много тежко здравословно състояние - безсъзнание, и няма възможност да управлява страната, гласи оценката от нов доклад на американско-израелското разузнаване, цитирана от вестник "The Times".

Според информацията той се намира в град Кум като това е първият път, в който евентуалното му местонахождение се споменава, след като той пострада малко след началото на конфликта в Близкия Изток.

Документът разкрива и детайли около подготовката за погребението на баща му и бивш върховен лидер Али Хаменей в Кум, след като той бе убит при началните удари в Иран.

От своя страна Техеран отрече тази информация и заяви, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в добро здраве и продължава да ръководи държавата си.