Ивайло Иванов: Войната в Иран не представлява пряка военна заплаха за България
По думите му напрежението в Близкия изток не представлява пряка заплаха за нас. "Там заплахите идват през вторични ефекти, които ще видим в зависимост това как се развият бойните действия и съдбата на режима. Това, което е видимо към момента, е през влиянието върху световната икономика в всички възможни измерения. Защото не е само просто от гледна точка на цената на дизела и на бензина, който ползваме, всъщност влияе върху няколко други ключови ресурси, които идват от този регион. Това са торовете, които се използват за земеделието. В региона има и голям завод за алуминий в региона. Други продукти, които се създават на базата на нефта. Така че по всички тези линии също ще усетим ефекта", заяви Иванов.
"Докато това, което имаме в Украйна, както казах, там е вече непосредствена военна заплаха за европейската сигурност, която много страни вече от две години ясно декларират, говорейки, че Русия се подготвя и създава военни способности, които в бъдеще може да използва срещу страни-членки на НАТО и на Европейския съюз. Така че това е негативният ефект, който ги имаме на най-видимия", допълни военният експерт.
Според Ивайло Иванов друг негативен ефект е временната отмяна на част от санкциите от САЩ срещу продажбата или закупуването по-скоро на руски нефт. "Русия, която инкасираше сериозни загуби през последните 2-3 месеца от гледна точка на ниската цена на петрола, сега получава глътка въздух. Това са негативни ресурси, които тя без съмнение ще използва за войната срещу Украйна", каза още гостът.
Негативно влияние ще има и потока от въоръжение и техника, които Украйна може да получава. "С най-голямо значение е за системите за противовъздушна и противоракетна отбрана, тъй като това което непрекъснато се дискутира, тяхното огромно използване в ситуацията, която имаме в Близкия изток", подчерта Иванов.
Експертът заяви, че войната в Украйна предизвиква затруднения за България от гледна точка на това, че страната ни има необходимост от инвестиция в повече средства за отбрана.
