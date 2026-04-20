Излязоха данните при обработени 100.00% СИК протоколи за вота извън страната. "Прогресивна България" печели и там вота на сънародниците ни в чужбина с 38.038%, което са 70 995 гласа, информира Burgas24.bg.

Втори са ПП-ДБ с 22.843%, а трети ДПС с 8.498% от гласовете. Следват "Величие" с 5.782%, "Възраждане" с 5.245%, ГЕРБ - СДС с 4.669%, АПС с 3.700%, МЕЧ с 3.660%.