Израел: Войната с Иран ще продължи безкрайно, ако се наложи
Те са признали обаче, че няма сигурност дали войната ще доведе до срива на духовенския режим в Иран.
Имаше известно объркване относно времевата рамка на войната, тъй като американската администрация изпрати двусмислени сигнали относно плановете си.
Тръмп заяви тази седмица, че войната "скоро ще приключи“, но също така заплаши Иран с по-нататъшни действия.
Пийт Хегсет, американският министър на отбраната, заяви вчера, че САЩ "няма да отстъпят, докато врагът не бъде напълно и решително победен“ и че ще го направят "по нашия график“.
