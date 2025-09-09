ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Израел атакува ръководството на Хамас в Доха в Катар
Катарската телевизия Al Jazeera, позовавайки се на източник на ХАМАС, съобщи, че атаката е била насочена към висши лидери на организацията, докато обсъждат последното предложение за прекратяване на огъня в Газа, представено от Съединените щати, пише Rеuters.
Говорител на Министерството на външните работи на Катар заяви, че "престъпното нападение представлява грубо нарушение на всички международни закони и норми и сериозна заплаха за сигурността и безопасността на катарците и жителите на Катар“.
"Всички членове, присъствали на срещата в Доха, за да обсъдят предложението на САЩ, са оцелели от опита за покушение на Израел", казва източник на ХАМАС пред Al Jazeera.
Посолството на САЩ е въвело заповед за оставане по домовете.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 357
|предишна страница [ 1/60 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Очаква се скок на цените в Турция
15:09 / 09.09.2025
Дрон атакува флотилията на Грета Тунберг по време на мисия за Газ...
13:27 / 09.09.2025
Ресторантите в Кипър работят на загуба, туристите отказват да се ...
11:56 / 09.09.2025
Подарък или доказателство? Какво представляват рисунката и послан...
11:06 / 09.09.2025
Българска следа в грандиозна измама, мафия източва социални помощ...
10:00 / 09.09.2025
Силно земетресение разлюля Атина
08:50 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета