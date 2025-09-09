Новини
Израел атакува ръководството на Хамас в Доха в Катар
Автор: Елиза Дечева 17:04Коментари (0)72
©
Израелското армейско радио съобщи, че Израел се е опитал да атакува висши служители на ХАМАС в Катар днес.

Катарската телевизия Al Jazeera, позовавайки се на източник на ХАМАС, съобщи, че атаката е била насочена към висши лидери на организацията, докато обсъждат последното предложение за прекратяване на огъня в Газа, представено от Съединените щати, пише Rеuters. 

Говорител на Министерството на външните работи на Катар заяви, че "престъпното нападение представлява грубо нарушение на всички международни закони и норми и сериозна заплаха за сигурността и безопасността на катарците и жителите на Катар“.

"Всички членове, присъствали на срещата в Доха, за да обсъдят предложението на САЩ, са оцелели от опита за покушение на Израел", казва източник на ХАМАС пред Al Jazeera. 

Посолството на САЩ е въвело заповед за оставане по домовете.




