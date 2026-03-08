The Times of Israel.
''В съответствие с разрешението на израелското Министерство на транспорта и инструкциите на органите за сигурност и Командването на вътрешния фронт, процедурите за излитане на международни полети бяха активирани на 8 март в 8:00 ч. (съвпада с българско време)'' се казва в изявление на Израелската летищна администрация.
Израелските авиокомпании El Al, Israir, Arkia и Air Haifa получиха разрешение да летят с пътници, отбелязаха от администрацията.
Главното летище на Израел беше затворено от първите часове на военната операция на Израел срещу Иран, която започна сутринта на 28 февруари. На сутринта на 5 март първите пътнически самолети за пръв път кацнаха на летището. Става въпрос за ограничен брой евакуационни полети, изпълнявани от някои израелски авиокомпании.
