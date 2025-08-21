ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Израел започна офанзива срещу Газа
"IDF започна първите стъпки за нахлуване в град Газа“, се казва в изявлението.
Според говорителя армията контролира покрайнините на града.
В началото на август израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви намерението си да установи контрол над цялата Ивица Газа, за да "осигури периметър за сигурност“. Той уточни, че по-късно Тел Авив планира да прехвърли анклава под контрола на гражданско правителство.
Няколко държави, включително Египет и Катар, осъдиха плановете на Израел. Миналата седмица те представиха на ХАМАС предложение за 60-дневно примирие, което трябва да се превърне в пълен край на конфликта. Споразумението предвижда и освобождаването на половината от израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г., в замяна на част от палестинските затворници. ХАМАС подкрепи предложението, но Израел все още не е отговорил на него.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 351
|предишна страница [ 1/59 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Кофеинът стеснява кръвоносните съдове и предизвиква главоболие?
16:27 / 20.08.2025
Zara изтри рекламите си заради обвинения, че моделите им са "незд...
14:44 / 20.08.2025
Путин разговаря с Ердоган за срещата си с Тръмп в Аляска
14:02 / 20.08.2025
Все повече хора пътуват след туристическия пик
13:26 / 20.08.2025
Българите масово купуват скъпи имоти в Гърция
10:36 / 20.08.2025
Израел одобри плана за превземането на град Газа
10:38 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета