Израел започна офанзива срещу Газа

© Израелската армия (IDF) започна офанзива срещу град Газа, съобщава Jerusalem Post, позовавайки се на говорителя на армията, бригаден генерал Ефи Дефрин.



"IDF започна първите стъпки за нахлуване в град Газа“, се казва в изявлението.



Според говорителя армията контролира покрайнините на града.



В началото на август израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви намерението си да установи контрол над цялата Ивица Газа, за да "осигури периметър за сигурност“. Той уточни, че по-късно Тел Авив планира да прехвърли анклава под контрола на гражданско правителство.



Няколко държави, включително Египет и Катар, осъдиха плановете на Израел. Миналата седмица те представиха на ХАМАС предложение за 60-дневно примирие, което трябва да се превърне в пълен край на конфликта. Споразумението предвижда и освобождаването на половината от израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г., в замяна на част от палестинските затворници. ХАМАС подкрепи предложението, но Израел все още не е отговорил на него.