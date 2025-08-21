Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Израел започна офанзива срещу Газа
Автор: Борислава Благоева 08:46Коментари (0)88
©
Израелската армия (IDF) започна офанзива срещу град Газа, съобщава Jerusalem Post, позовавайки се на говорителя на армията, бригаден генерал Ефи Дефрин.

"IDF започна първите стъпки за нахлуване в град Газа“, се казва в изявлението.

Според говорителя армията контролира покрайнините на града.

В началото на август израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви намерението си да установи контрол над цялата Ивица Газа, за да "осигури периметър за сигурност“. Той уточни, че по-късно Тел Авив планира да прехвърли анклава под контрола на гражданско правителство.

Няколко държави, включително Египет и Катар, осъдиха плановете на Израел. Миналата седмица те представиха на ХАМАС предложение за 60-дневно примирие, което трябва да се превърне в пълен край на конфликта. Споразумението предвижда и освобождаването на половината от израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г., в замяна на част от палестинските затворници. ХАМАС подкрепи предложението, но Израел все още не е отговорил на него.



Още по темата: общо новини по темата: 351
20.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
07.08.2025 »
20.07.2025 »
предишна страница [ 1/59 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Кофеинът стеснява кръвоносните съдове и предизвиква главоболие?
16:27 / 20.08.2025
Zara изтри рекламите си заради обвинения, че моделите им са "незд...
14:44 / 20.08.2025
Путин разговаря с Ердоган за срещата си с Тръмп в Аляска
14:02 / 20.08.2025
Все повече хора пътуват след туристическия пик 
13:26 / 20.08.2025
Българите масово купуват скъпи имоти в Гърция
10:36 / 20.08.2025
Израел одобри плана за превземането на град Газа
10:38 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Лято 2025
Конфликт Израел-Газа
Катастрофи в България
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: