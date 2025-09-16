Новини
Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
Автор: Цвети Христова 08:36Коментари (0)62
© X/Twitter
Израелската армия е започнала тази нощ сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа. Това съобщава израелското издание "The Jerusalem Post“. Според палестински източници израелски танкове са навлезли в сърцето на града.

Припомняме, че миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас“ в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток.

След седмици на засилващи се въздушни удари срещу град Газа, включително събарянето на все по-голям брой високи многоетажни сгради, изглежда, че израелските отбранителни сили най-накрая са достигнали повратната точка за по-мащабно сухопътно нахлуване.

"Току-що прочетох, че ХАМАС е преместил заложниците над земята, за да ги използва като жив щит срещу сухопътната офанзива на Израел. Надявам се, че лидерите на ХАМАС знаят в какво се забъркват, ако направят такова нещо. Това е човешко зверство, което малко хора са виждали преди. Не позволявайте това да се случи. Освободете всички заложници сега!", заяви Доналд Тръмп в социалната мрежа X.

Известно е, че на 15 септември, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви: "Съединените американски щати нямат по-добър съюзник от Израел, а Израел няма по-добър съюзник от Съединените щати". Това се случи след среща му с държавния секретар на САЩ Марк Рубио в Йерусалим.



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
