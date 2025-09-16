ЗАРЕЖДАНЕ...
|Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
Припомняме, че миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас“ в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток.
След седмици на засилващи се въздушни удари срещу град Газа, включително събарянето на все по-голям брой високи многоетажни сгради, изглежда, че израелските отбранителни сили най-накрая са достигнали повратната точка за по-мащабно сухопътно нахлуване.
"Току-що прочетох, че ХАМАС е преместил заложниците над земята, за да ги използва като жив щит срещу сухопътната офанзива на Израел. Надявам се, че лидерите на ХАМАС знаят в какво се забъркват, ако направят такова нещо. Това е човешко зверство, което малко хора са виждали преди. Не позволявайте това да се случи. Освободете всички заложници сега!", заяви Доналд Тръмп в социалната мрежа X.
Известно е, че на 15 септември, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви: "Съединените американски щати нямат по-добър съюзник от Израел, а Израел няма по-добър съюзник от Съединените щати". Това се случи след среща му с държавния секретар на САЩ Марк Рубио в Йерусалим.
Още новини от Международни новини:
Силно Земетресение удари Гърция
09:00 / 15.09.2025
Десетки хиляди протестират в Анкара против репресиите срещу турск...
09:20 / 15.09.2025
Тръмп обяви: Ако НАТО направи това, което казвам, войната ще свър...
15:52 / 13.09.2025
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, д...
10:59 / 13.09.2025
Мощен трус от 7.4 по Рихтер удари Камчатка, обявена е опасност от...
08:39 / 13.09.2025
Бащата на Робинсън първо се изповядал и после издал сина си
22:01 / 12.09.2025
Виж още:
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
