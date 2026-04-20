Техеран никога няма да се съгласи да спре ядрената си програма и процесите по обогатяване на уран, твърди източник на CNN в иранската столица.

Телевизията припомня, позовавайки се на свои източници, че по-рано САЩ предложиха на Иран да направи 20-годишна пауза в обогатяването на уран, на което Иран отговори с контрапредложение за петгодишен срок, но американците го отхвърлиха.

Миналата седмица Доналд Тръмп в телефонно интервю за телевизионния канал NewsNation твърдеше, че Иран е съгласен да прекрати обогатяването на уран.