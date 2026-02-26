Сподели close
Изтребител Су-30СМ се е разбил по време на тренировъчен полет в Казахстан, съобщават от Министерството на отбраната на страната. Екипажът на самолета е успял да катапултира навреме, пилотите са живи и няма опасност за живота им.

Машината е паднала в Карагандинска област, но няма поражения на земята, както и пострадали хора.

Мястото на катастрофата е отцепено, започнало е разследване на причините за инцидента.

текст: Милен Кандарашев