Изтребител Су-30СМ се е разбил по време на тренировъчен полет в Казахстан, съобщават отна страната. Екипажът на самолета е успял да катапултира навреме, пилотите са живи и няма опасност за живота им.Машината е паднала в Карагандинска област, но няма поражения на земята, както и пострадали хора.Мястото на катастрофата е отцепено, започнало е разследване на причините за инцидента.