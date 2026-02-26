Министерството на отбраната на страната. Екипажът на самолета е успял да катапултира навреме, пилотите са живи и няма опасност за живота им.
Машината е паднала в Карагандинска област, но няма поражения на земята, както и пострадали хора.
Мястото на катастрофата е отцепено, започнало е разследване на причините за инцидента.
текст: Милен Кандарашев
Изтребител Су-30СМ се разби в Казахстан
©
Още от категорията
/
Българин в Мексико: Мафиоти сваляха хора от автомобилите им, заграждаха пътища и ги подпалваха!
25.02
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Мобилизираха над 10 000 войници, масови екстрадиции на наркотрафиканти към САЩ
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Българин в Мексико: Мафиоти сваляха хора от автомобилите им, загр...
08:55 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.