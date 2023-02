Известен рапър почина на 54 години 

© На 54 години почина Дейвид Джуд Джоликър, известен като Тругой дъ Дав и един от основателите на хип хоп триото "Де ла соул" от Лонг Айлънд, предаде Associated Press.



Неговият представител Тони Фъргюсън потвърди съобщенията, но не разкри подробности.



През последните години Джоликър е казвал, че се бори със сърдечна недостатъчност и живее с преносим дефибрилатор, прикрепен към тялото му. Групата "Де ла соул" участва в хип хоп трибюта на наградите "Грами" миналата седмица, но Тругой не беше на сцената със своите колеги.



Джоликър е роден в Бруклин, но е израснал в Лонг Айлънд, където се запознава с Винсънт Мейсън и Келвин Мърсър и тримата решават да създадат рап банда, като всеки от тях приема характерни имена. Тругой, казва Джоликър, е обратното на "йогурт". Напоследък обаче той се наричал Дейв.



Дебютният студиен албум на "Де ла соул" - "3 Feet High and Rising", е продуциран от Принс Пол и е издаден през 1989 г. В списание "Ролинг стоун" критикът Майкъл Азерад го нарича първия "психеделичен хип хоп запис". През 2010 г. "3 Feet High and Rising" е добавен в Националния регистър на записите от Библиотеката на Конгреса заради историческото си значение.



През годините "Де ла соул" издават осем албума и са номинирани за шест награди "Грами“. Печелят само една от тях за най-добро поп вокално сътрудничество за песента на "Горилаз“ "Feel Good Inc" през 2006 г.