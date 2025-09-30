Известна туристическа атракция попари туристите с входна такса

© През последната година десетки европейски дестинации започваха да страдат от свръхтуризъм и властите въведоха мерки, за да съхранят градовете си. Такъв пример е и историческото холандско село Заансе Сханс, известно със своите автентични вятърни мелници. Тези емблематични съоръжения са сред най-впечатляващите в Холандия и са удобно разположени близо до Амстердам.



През миналата година селото, с население от едва около 100 души, е било посетено от цели 2,6 милиона души. Според местната управа този наплив е прекомерен, поради което от следващата пролет ще бъде въведена входна такса от 17,50 евро за всички външни посетители. Това решение има за цел да ограничи броя на туристите и да намали натиска върху местната инфраструктура, предава BBC.



Директорката на местния музей, Марике Вервай, обяснява, че през 2017 г. броят на посетителите е бил 1,7 милиона, а тази година се очаква той да достигне 2,8 милиона. "Селото ни е твърде малко за толкова много хора“, коментира тя. Освен пренаселеността, има и друг сериозен проблем — много туристи не осъзнават, че тук действително живеят хора. Някои влизат в частни дворове, къщи, използват градините като тоалетни, чукат по вратите и дори използват селфи стикове, за да надничат вътре. Това напълно лишава местните от каквото и да е уединение.



Разхождайки се из района, особено около емблематичните вятърни мелници, може да се види защо мястото е толкова популярно. Зелената дървена конструкция и сламените стени на мелниците създават живописна атмосфера. Туристи от цял свят чакат на опашка за снимка на фона на тези забележителности. Въпреки това, в бъдеще всички ще трябва да заплащат онлайн, както е станало обичайно за много туристически обекти след пандемията.



Новата входна такса ще включва достъп до две атракции, за които в момента се заплаща отделно — музея и вътрешността на вятърните мелници. Музеят притежава платно на Клод Моне от 1871 г., изобразяващо местните мелници, а в една от тях се демонстрира как те са използвани през 17-ти век не само за смилане на зърно, но и за обработка на пигменти и дървен материал. Ако посещенията се запазят поне на половина от сегашното ниво, се очакват годишни приходи от около 24,5 милиона евро, които ще бъдат инвестирани в поддръжка и подобряване на инфраструктурата.