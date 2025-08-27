ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известна верига пицарии в България със сериозни финансови проблеми
Стойността на книжата се понижи с близо 21% в Сидни, преди спадът да се ограничи до 19% в 11:47 ч. местно време. Пазарната капитализация на компанията се сви до 1,48 млрд. австралийски долара (961 млн. долара).
В момента компанията се ръководи от 83-годишния милиардер и изпълнителен председател Джак Коуин. Domino’s обяви, че е отчела загуба в размер на 3,7 млн. австралийски долара за годината, приключила на 29 юни, спрямо печалба от 96 млн. австралийски долара година по-рано. Компанията намали с повече от 50 на сто изплащането на дивидент към акционерите и заяви, че свива разходите си и опростоява операциите.
През първите седем седмици от настоящата фискална година продажбите в обектите на Domino’s, отворени от поне година, са намалели с 0,9% след спад от 0,2% през наскоро приключилата година. Фирмата има над 3500 обекта от Австралия до Европа.
Бумът на услугите за доставка на храна направи индустрията за бързо хранене по-конкурентна. Пицата, която години наред беше единствената опция за доставка на топла храна до дома, сега се конкурира с пълна гама от ресторантски ястия и заведения за бързо хранене.
