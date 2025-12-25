Fox News.
Наводненията, които застрашават живота на хората, настъпиха в ден, който се очакваше да бъде един от най-натоварените дни за пътувания по време на празниците за милиони хора.
Губернаторът на Калифорния обяви извънредно положение за областите, включително окръзите Лос Анджелис, Ориндж, Ривърсайд, Сан Бернардино, Сан Диего и Шаста. Това ще даде възможност на спасителните екипи да подготвят ресурсите си и да осигурят безопасността на населението.
Националната метеорологична служба (NWS) издаде предупреждения за внезапни наводнения за части от окръзите Лос Анджелис, Сан Луис Обиспо, Санта Барбара и Вентура в сряда сутринта.
Някои от издадените предупреждения предвиждаха валежи с интензивност до 1,25 инча/3,17 см на час.
Свлачищата, причинени от бурята, отнесоха държавния път 2 в близост до Райтвуд, Калифорния, което доведе до евакуация на домовете в тази част на окръг Сан Бернардино около 9:00 ч. местно време.
Извънредно положение в Лос Анджелис
