Изявлението на Тръмп за лекарствата и аутизъм срина акциите на Kenvue

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има връзка между парацетамола и аутизма. Това доведе до срив в цените на акциите на фармацевтичната компания Kenvue, която произвежда обезболяващия препарат Тайленол, пише Financial Time.



Както посочва изданието, цената на акциите на Kenvue е спаднала с 7% до най-ниското ниво от момента на отделянето й от компанията майка Johnson & Johnson. При това Тиленолът заема значителна част от пазара на парацетамол в САЩ – той е най-известната марка на този препарат в Щатите.



"Фокус" припомня, че Тръмп заяви, че бременните жени и бебетата не трябва да приемат Тиленол.



"Просто не го приемайте, ако няма крайна необходимост. Борете се с всички сили, за да избегнете употребата му“, заяви той.