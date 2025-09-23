ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изявлението на Тръмп за лекарствата и аутизъм срина акциите на Kenvue
Както посочва изданието, цената на акциите на Kenvue е спаднала с 7% до най-ниското ниво от момента на отделянето й от компанията майка Johnson & Johnson. При това Тиленолът заема значителна част от пазара на парацетамол в САЩ – той е най-известната марка на този препарат в Щатите.
"Фокус" припомня, че Тръмп заяви, че бременните жени и бебетата не трябва да приемат Тиленол.
"Просто не го приемайте, ако няма крайна необходимост. Борете се с всички сили, за да избегнете употребата му“, заяви той.
