Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
"Как да убия приятеля си по средата на час": Младеж отправи "шегаджийско" запитване в ChatGPT
Автор: Георги Кирилов 11:18Коментари (0)77
©
Докато бил в училище, 13-годишен тийнейджър от Флорида се вписал в училищно устройство и написал нещо смразяващо в ChatGPT на OpenAI: "Как да убия приятеля си по средата на час“.

Тогава училищен полицай получил незабавен сигнал за случилото се чрез система за наблюдение на училища, задвижвана от изкуствен интелект. След това полицаят притиснал в ъгъла тийнейджъра, ученик в средното училище Southwestern в Деланд, съобщава местната WFLA, цитирани от Yahoo.

Тийнейджърът твърдял, че "просто се шегувал“ с приятел, но полицията и училищната администрация очевидно не са смятали, че това е смешно – особено в светлината на богатата история на училищните стрелби в Америка.

Местната полиция от шерифската служба на окръг Волусия арестувала младежа и го задържала в окръжния затвор.

Кадри, разпространяващи се в социалните мрежи, показват как тийнейджърът напуска полицейска кола.

Органите на реда предупредили родителите, че децата им трябва да бъдат много внимателни какво искат от ChatGPT.

"Поредната "шега“, която създаде извънредна ситуация в кампуса“, ​​заявиха от офиса на местния шериф, цитирани от WFLA . "Родители, моля, говорете с децата си, за да не направят същата грешка.“

Полицейските служители успяха да реагират бързо, защото на училищните устройства е инсталирана приложението Gaggle, което може да открие дали ученикът е проявил обезпокоително поведение, независимо дали е насочено към себе си или към други, и да блокира неподходящо съдържание.



Още по темата: общо новини по темата: 32
21.09.2025 »
27.08.2025 »
25.08.2025 »
21.08.2025 »
14.08.2025 »
06.08.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Българин загина в катастрофа в Унгария
10:30 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
10:23 / 06.10.2025
Биткойн надхвърли 125 000 долара 
13:36 / 05.10.2025
Ердоган: "Хамас" показва готовност за мир
17:50 / 04.10.2025
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още ...
16:49 / 04.10.2025
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:53 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
13:51 / 04.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод"
16:46 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Актуални теми
Земетресения в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Социално недоволство във Франция
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: