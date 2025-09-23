ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Какви документи са необходими за здравни грижи на пенсионер в чужбина?
Ако лицето има пенсионен статут в България и желае да се регистрира в чужбина, в случая Испания, това може да стане чрез издаването на формуляр S1 от съответната районна здравноосигурителна каса каса (РЗОК) по местоживеене или чрез служебно изискване на документа от испанската здравноосигурителна институция.
За кандидатстване за издаване на формуляр S1 в РЗОК са необходими следните документи:
- копие от документ за самоличност;
- обикновено пълномощно, ако документите не се подават лично;
- копие от пенсионното решение и по възможност копие от документ за адресна регистрация в Испания.
След издаването формулярът се представя в испанската здравноосигурителна институция, която извършва регистрацията. След като документът бъде регистриран, лицето ще получи пълен достъп до здравноосигурителната ситема в Испания.
Важно е да се има предвид, че Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) важи само при временен престой в Испания и осигурява медицинска помощ при възникнали спешни и неотложни състояния. Тя не предоставя пълен достъп до здравноосигурителната система на Испания.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Известна водеща загина в самолетна катастрофа
11:45 / 23.09.2025
Българска Ривиера лека-полека се оформя в Кавала
11:45 / 23.09.2025
Бащата на Сияна: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украй...
11:24 / 23.09.2025
Колапс след кибератака: Фабриките на Jaguar Land Rover няма да ра...
10:23 / 23.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:48 / 23.09.2025
Арестуваха мъж за насочване с лазерна показалка към хеликоптера н...
10:01 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета