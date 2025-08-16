Новини
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
Автор: Николина Александрова 15:36
Картината при срещата на Доналд Тръм и американскя президент Владимир Путин беше впечатляваща, пише CNN. Усмихнатият Владимир Путин, надничащ през прозореца на бронираната лимузина на президента на Доналд Тръмп, докато минават покрай редица камери на пистата в Аляска, експресивният израз на лицето му и гримасите, наподобяващи викове. От своя страна Доналд Тръмп "придърпа" с ръка руския президент при срещата им на червения килим.

Досега езикът на тялото на срещата в петък беше всичко друго, но не и студен, допълват от американската медия. Когато Путин се приближи към Тръмп по червения килим, американският президент го посрещна с няколко аплодисмента, за да го приветства на американска земя за първи път от 10 години насам. Двамата си стиснаха ръцете и заедно се насочиха към лимузината на Тръмп.

По-късно, когато седнаха за срещата си, и Тръмп, и Путин се усмихнаха няколко пъти, въпреки че Тръмп беше предимно с каменно изражение.

Руският президент е известен с това, че изразява нагласите си чрез позата си. Бившите американски президенти са коментирали навика му да се излежава в стола си, докато говорят, като знак за незаинтересованост.

В Аляска той не се излежаваше. Вместо това седеше изправен в стола си, докато срещата течеше, с преплетени ръце, докато камерите щракваха и репортерите викаха въпроси, които оставаха без отговор. Путин отговаряше с жетове и гримаси-пипаше ухото си и сви рамене на въпрос за кръвопролитията в Украйна. NewsMax го уловиха как сякаш вика в отговор на журналстите.



