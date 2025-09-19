ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Калас: Трябва ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 година
"Нашата цел е да ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 г.“,
По-рано темата коментира и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която каза: "Време е да затворим крановете. Искам да бъда ясна: европейците ще бъдат в безопасност тази зима".
"Фокус" припомня, че днес бе приет и 19-я пакет от санкции срещу Русия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 65
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Коща привиква лидерите на ЕС на спешна среща заради руските дроно...
13:39 / 19.09.2025
Германските прокурори повдигнаха обвинения срещу Ружа Игнатов
12:45 / 19.09.2025
Заспал авиодиспечер направи голяма беля
11:23 / 19.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро...
15:13 / 18.09.2025
ABC спира популярно вечерно предаване заради "злостни" коментари ...
08:56 / 18.09.2025
Камериер блъсна суперскъпото "Ламборгини" на български милионер в...
21:26 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета