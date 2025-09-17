ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Камериер блъсна суперскъпото "Ламборгини" на български милионер в центъра на Монако
Клипове с българското зелено Ламбо вече набират над 400 000 гледания в социалката. Името на собственика обаче не се споменава. За сметка на това обаче регистрационният му номер се вижда кристално ясно.
Видеото с инцидента качва за първи път потребител с блогър с прякор Vak преди два дни. То е дълго 32 секунди, има и субтитри, за да може всички потребители да разберат какво се говори. "Камериер блъсна "Ламборгини“ на български милионер. Той е уволнен.
Той току-що започнал да работи и получил ключовете от ламбото. Тръгва, но забравя да погледне надясно. Богаташът открива огънатата броня и вдига скандал. Няколко часа по-късно камериерът е уволнен“, се казва във видеото. Твърди се, че точната локация на инцидента е хотел "Де Париж“ в Монако.
Видеото е гледано близо половин милион пъти само за рекордните два дни. Отдолу валят коментари, в които се задава само един въпрос – кой е собственикът. Има всякакви предположения, но никой не знае името на реалния собственик и с какво се занимава. Има и няколко потребители, които твърдят, че това е зеленото Ламбо, което беше заснето да шпори с полицейска охрана по магистрала "Тракия“ у нас, но регистрационният номер не отговаря категорично на това возило.
Проверка на "Телеграф“ показа, че Ламбо с този номер не е качвано по форумите в социалките за луксозни автомобили у нас.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Алексей Навални е бил отровен
20:45 / 17.09.2025
Цените в Гърция сега: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро...
10:49 / 17.09.2025
Протести в Лондон: Образите на Тръмп и Епстийн бяха прожектирани ...
09:17 / 17.09.2025
Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк
22:13 / 16.09.2025
Намериха лечение за рак?
19:17 / 16.09.2025
ЕП се готви за две вота на недоверие към Урсула фон дер Лайен
17:24 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета