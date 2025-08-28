ЗАРЕЖДАНЕ...
|Камион с българска регистрация се преобърна в Турция
Според получената информация, българският шофьор е загубил контрол над камиона по причини, които все още не са установени. Превозното средство се е преобърнало настрани от пътя, но шофьорът е излязъл невредим. Медицински екипи са пристигнали на мястото и са прегледали шофьора. Установено е, че няма наранявания.
Инцидентът е причинил щети на камиона и на покривните материали, които е превозвал. Разпръснатите по пътя материали са причинили кратко прекъсване на движението.
