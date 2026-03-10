Сподели close
Канадският политически коментатор Марк Слапински направи няколко изявления, които, ако бъдат потвърдени, могат да струват поста на президента на САЩ Доналд Тръмп и дори да доведат до наказателна отговорност.

По-специално, в своя блог Слапински публикува призив за импийчмънт на Доналд Тръмп.

"Тръмп е осъден престъпник. Тръмп е педофил. Тръмп е военен престъпник. Време е за импийчмънт – сега!“

По-късно той написа, че руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бинямин Нетаняху разполагат с компрометиращи видеозаписи, на които Тръмп извършва насилие над деца.

"Това обяснява как са получили пълен контрол над него“, се посочва в публикацията.

"Само въпрос на време кога ще се появят в интернет и ще сложат край на президентството му веднъж завинаги“.

Според него, тези, които смятат, че "файловете на Епстийн“ са лошо нещо, трябва да изчакат "записите на Епстийн“.

"Гарантирам, че някъде в архива се съхраняват няколко видеозаписа на Тръмп с непълнолетна“, уверява той.

Слапински твърди, че доказателствата за действията на Трамп са "неопровержими“ и дори посочва, че една от жертвите му вече е установена.

Той също така публикува откъс от интервю на политика с радиоводещия Говард Стърн, в което той твърди, че няма възрастови ограничения в отношенията си с жени.

"Не, нямам възрастови ограничения – тоест, имам. Не искам да бъда като конгресмен Марк Фоли, който, знаете, прави секс с 12-годишни“.

"Толкова съм уверен в твърдението си, че Тръмп е педофил, че настоятелно го призовавам него и адвокатите му незабавно да ме съдят. Това е отмъщение за коментарите за 51-вия щат, свиня такава", заявява журналистът.