Канадският премиер е "разтърсен" от ужасяващата стрелба в гимназията в Британска Колумбия
©
"Присъединявам се към канадците в скръбта им за онези, чийто живот днес се промени необратимо, и в благодарността за смелостта и безкористността на първите реагирали, които рискуваха живота си, за да защитят своите съграждани“, пише той.
"Правителството на Канада е солидарно с всички жители на Британска Колумбия, които се сблъскват с тази ужасна трагедия“, добавя Карни.
"ФОКУС" припомня, че най-малко 10 души са загинали и 25 ранени след стрелба в отдалечена част на Канада.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
22:37 / 10.02.2026
На китайската Нова година възрастните даряват на децата червени п...
22:38 / 10.02.2026
Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жер...
20:20 / 10.02.2026
След обявяването на ракетна тревога: Трус от 4.8 по Рихтер в Руси...
08:53 / 10.02.2026
Калфин: ЕС търси реформи в икономиката и отбраната, без да засяга...
08:52 / 10.02.2026
Печатна грешка на борсов служител захрани сметките на стотици пот...
16:17 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.