Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън бе домакин на петата церемония "Заедно за Коледа“ в Уестминстърското абатство в Лондон на 5 декември, където изпълни неочакван дует с дъщеря си, принцеса Шарлот.Церемонията бе излъчена по британския ITV на 25 декември, а подробности са публикувани и в Instagram акаунта на Кейт Мидълтън и принц Уилям.Кейт Мидълтън и 10-годишната принцеса Шарлот изпълниха "Holm Sound“ на Ърланд Купър на пиано."В основата си Коледа е за любовта, разцъфтяваща в най-обикновенните неща, най-човешки начини. Не става въпрос за сантиментални или грандиозни жестове, а за нежен момент на слушане, дума на утеха, приятелски разговор, протегната ръка. Присъствие. Тези прости жестове на грижа може да изглеждат малки, но те допринасят за красивия гоблен на живота, към който всички ние принадлежим“, пише Кейт Мидълтън в Instagram.