Керемедчиев: Преговорите изглеждат тайни, а Тръмп говори повече, отколкото реално се случва
"Явно е, че има преговори. Много предпазливи преговори от страна на Иран, тъй като след унищожаване на може би почти цялото ръководство на страната в момента Революционната гвардия е тази, която захвана контрола върху страната“, каза експертът пред bTV.
Според Керемедчиев, военните в Иран ръководят както вътрешната, така и външната политика: "В момента имаме по-скоро военно положение в Иран. Тоест, военните ръководят и вътрешната, и външната политика.“ Той отбеляза и някои опити за дипломатически проблясъци: "Президентът Пезешкиан се извини на съседните държави за ударите, които бяха извършени срещу тях, но той много бързо беше прибран, така да се каже, спря своите изказвания, което показва, че всички опити за някакъв диалог в момента се прекратяват от страна на хардлайнерите.“
По думите на Керемедчиев, преговорите изглеждат тайни, а Тръмп говори повече, отколкото реално се случва.
"Посредниците са Пакистан и по всяка вероятност Турция, но най-вече Пакистан. Само да отбележим, че Пакистан има споразумение със Саудитска Арабия за взаимна защита и отбрана... Така че Пакистан има наистина решаваща роля в момента в тези преговори, защото като мюсюлманска държава има контакти и обща граница с Иран,“ обясни Керемедчиев. Той подчерта, че хутите се въздържат от започване на бойни действия.
"Иран няма да ескалира повече първи конфликта, но ако САЩ ескалират конфликта от гледна точка на превземането на остров Харк, който е ключов за икономиката на Иран – Иран ще направи всичко възможно да отговори“ предупреди бившият заместник-министър. "САЩ и държавите от Персийския залив вече изявиха официално желанието си да продължат бойните действия, тъй като не искат да видят Ормузкия проток изцяло под ирански контрол.“
Керемедчиев поясни и вътрешните ограничения за режима: "В Иран има между 9% и 10% много твърдолинейни фанатични последователи на режима. При над 90 милиона население, това са 9–10 милиона фанатизирани последователи на учението още на аятолах Хомейни, първият аятолах. Трябва по някакъв начин да се запази гражданският мир.“
Още по темата
БНБ за конфликта в Близкия изток: Средногодишната инфлация в България се очаква да се ускори до 3.7% през 2026 г.
13:05
Проф. Владимир Чуков: Конфликтът ескалира до степен, при която може да се стигне до промяна на геополитическата карта
25.03
Press TV: Техеран отхвърли предложението на Тръмп и постави пет условия за прекратяването на войната
25.03
Още от категорията
Ще се случи ли в България? Австрия забрани достъпа до социални мрежи за деца под 14-годишна възраст
14:30
Объркване и спекулации за ядрен удар: Загадъчни видеоклипове в социалните медии на Белия дом предизвикаха паника
26.03
За първи път от началото на "Епичен гняв" и "Лъвски рев": Израел нанасе удари по ирански кораби в Каспийско море
19.03
Екстрасенсът, станал хит в социалните мрежи, прогнозира нов опит за убийство срещу Доналд Тръмп
18.03
