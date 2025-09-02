Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кибератака затвори един от най-големите заводи на Jaguar Land Rover
Автор: Николина Александрова 15:11Коментари (0)0
©
Работниците в завода на Jaguar Land Rover (JLR) в Мърсисайд са получили указания да останат у дома и да не идват на работа, тъй като автомобилният гигант се сблъсква със сериозна "ИТ криза", предава ECHO.

В съобщение, изпратено до работниците на JLR се обяснява, че международната компания е "засегната от кибер инцидент“ и че компанията е предприела незабавни действия за спиране на системите си.

Инцидентът е бил докладван в понеделник, 1 септември, като производственият персонал е съобщил , че в 4:30 сутринта са получили имейл, в който им се посочва да не идват на работа. Друга смяна е била изпратена у дома от завода в Хейлууд .

Спирането на производството продължава и днес (2 септември), а имейл, изпратен тази сутрин от ръководството в Халвуд, потвърждава, че то ще продължи и утре. Компанията твърди, че се справя с "глобален проблем с ИТ системата“.

"JLR е засегната от кибер инцидент. Предприехме незабавни мерки, за да смекчим неговото въздействие, като проактивно изключихме нашите системи.

"В момента работим усилено, за да възстановим контролирано нашите глобални приложения. На този етап няма доказателства, че са откраднати данни на клиенти, но нашите търговски и производствени дейности са сериозно засегнати.“

В специфична актуализация за персонала компанията заявява: "Ръководният екип се съгласи, че производствените сътрудници ще бъдат освободени от работа и ще имат натрупани часове в съответствие с коридорното споразумение.“

Някои служители с конкретни умения все пак ще трябва да се явят на работа за изпълнение на основни дейности, потвърждава имейлът.



Още по темата: общо новини по темата: 4496
27.08.2025 »
26.08.2025 »
25.08.2025 »
24.08.2025 »
23.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/750 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Мениджър: 35 долара за кюфтета и 20 за пица рушат целия туристиче...
12:37 / 02.09.2025
Силно земетресение близо до България
12:36 / 02.09.2025
Проф. Чуков: Всичко това се дължи на новата политика на американс...
11:08 / 02.09.2025
Евростат: Над 13 млн. са безработните в ЕС към юли, в България са...
16:31 / 01.09.2025
Съдят "Milka" заради намален грамаж
14:41 / 01.09.2025
Българска следа в мрежа за трафик на кокаин за милиони 
10:37 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България в еврозоната
Бюджет 2026
Земетресение в Афганистан
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: