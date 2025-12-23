Киберпрестъпници източиха каталога на една от големите платформи за музика
Ударът е на хакерите от Anna"s Archive, които до момента бяха известни предимно с действията си по събиране и съхранение на книги и академични журнали - все така нелегална, но определено не толкова мащабна дейност.
"Преди време открихме начин да източим мащабно Spotify. Виждаме нашата роля в изграждането на архив, специално предназначен за запазването на музикалното наследство на човечеството от унищожение в резултат на природни бедствия, войни, съкращаване на бюджети и други катастрофи", пишат от Anna"s Archive, цитирани от money.bg.
И до момента са правени неоторизирани колекции от Spotify музика, но всичките са в пъти по-малки и са били с фокус върху най-популярните изпълнители. Сега идеята не е потребителите да могат да теглят отделни песни, а по-скоро да могат да се създават нови цялостни библиотеки.
От Spotify очаквано реагираха остро на новината, като определиха случилото се като пиратство и подчертаха, че са блокирали потребителските профили, използвани за източването на каталога им.
Духът обаче вече е пуснат от бутилката. Според Йоав Зимерман от компанията за правен софтуер Third Chair данните вече се разпространяват в различни P2P мрежи. "На теория, всеки може да създаде собствена безплатна версия на Spotify с музика до 2025 г.", написа той в LinkedIn.
И допълва: "Освен всичко друго, стана и драматично по-лесно за AI компаниите да тренират моделите си с модерна музика".
