ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кмет на германски град бе намушкан пред дома си, Ирис Сталцер е в тежко състояние
Тийнейджър е бил задържан за нападението. По информация на германското издание, арестуваният е осиновеният син на Сталцер, а полицията е в готовност, тъй като не е ясно дали става въпрос за един или повече нападатели.
"Страхуваме се за живота“ на социалдемократката Ирис Сталцер, заявява германският канцлер Фридрих Мерц на платформа X, докато няколко медии съобщават, че жената е сериозно ранена след нападение пред дома си в Хердеке, близо до Дортмунд. Сталцер е била намерена с множество прободни рани и животът й е в опасност, съобщава източник от службите за сигурност пред Reuters.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Енергиен обрат: Възобновяемите източници с водеща роля в световно...
16:46 / 07.10.2025
ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 81 млрд. евро през вт...
14:07 / 07.10.2025
Даниела Гилбоа се завърна у дома след 15 месеца в плен
11:50 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
10:40 / 07.10.2025
Българска двойка е сред задържаните при мащабна акция срещу контр...
10:21 / 07.10.2025
МВнР предупреждава българите в Румъния
17:14 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета