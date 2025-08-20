Новини
Кофеинът стеснява кръвоносните съдове и предизвиква главоболие?
Автор: Велизара Ангелова 16:27Коментари (0)120
© iStock/Gеtty Images
Често хора се двоумят между това дали кофеинът лекува или предизвика главоболие. Отговорът е, че кофеинът може да направи и двете, предаде Mayo Clinic Health System. 

Кофеинът може да облекчи главоболието

По време на главоболие кръвоносните съдове се подуват, стягат или претърпяват други промени, което води до увеличаване на кръвния поток около мозъка. Този увеличен кръвен поток оказва натиск върху околните нерви, които изпращат сигнали за болка до мозъка. Това води до главоболие.

Кофеинът има вазоконстрикторни свойства, което означава, че кръвоносните съдове се стесняват, за да ограничат кръвния поток, като по този начин облекчават болката. Също така, когато кофеинът се приема в комбинация с обезболяващи лекарства, като аспирин, ибупрофен или ацетаминофен, той увеличава абсорбцията и силата на лекарството, за да осигури по-бързо облекчение.

Кофеинът може да предизвика главоболие

Когато кофеинът се консумира редовно, тялото става зависимо от неговите ефекти. И тъй като кофеинът стеснява кръвоносните съдове, които обграждат мозъка, когато консумацията му се спре, кръвоносните съдове се разширяват. Това води до увеличаване на кръвния поток около мозъка и натиск върху околните нерви. Това може да предизвика т.нар. главоболие от кофеинова абстиненция. Тези главоболия могат да продължат няколко седмици, защото на тялото му е нужно известно време, за да се адаптира към липсата на кофеин.

Какво трябва да направите?

Обърнете внимание на количеството кофеин, което консумирате, и как ви влияе. Следете кога се появяват главоболията ви и какво ви помага или възпрепятства. Ако имате чести главоболия, помислете за бавно намаляване на приема на кофеин и консумацията му умерено.








