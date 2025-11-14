Поляците разбират, че туризмът е важна част от тяхната икономика. Това каза пътешественикът копирайтър Румен Иванов внаЗа пътешествието си в Полша той избира да пътува с влак, като се възползва от програмата Interrail, която позволява пътуване с железопътен транспорт за определен брой дни в рамките на месец или за определен брой дни в рамките на една държава."Влаковете са супер удобни, много хубави, развиват до 160-180 км/час, имат вагон-ресторанти. Всеки по-голям град в Полша има поне пет или шест гари. Цялото приложение прави маршрута ви, отбелязвате си къде искате да слезете. Не сте притиснати от времеви рамки, може да промените плана си в движение. Може да разберете, че има нещо интересно и да слезете на някоя гара, да го видите и след това пак да се качите във влака. Не трябва да плащате допълнително, просто трябва да отбележите на приложението, че използвате друг влак“, обясни Иванов.За 10 дни изминава 2000 км с железопътен транспорт, като сменя 14 влака и посещава 13 места. Стига до самата границата със Словакия. Там прави преход в Татрите. Стига и до границата с Беларус. Там посещава резерват за зубри."В Полша е много засилено скаутското движение. Може да видите деца с униформи навсякъде – в планини, в градове, които обикалят, интересуват се, събират значки и придават много живот на градовете“, каза още той.Едно от най-интересните места, които посещава, е солната мина "Величка“ до Краков. "Гигантска мина, в която слизате на 130 метра под земята. Всичко е от сол, невероятно място е“, сподели пътешественикът.В Полша се намира и най-големият тухлен замък в света – в град Малборк. "Той е и най-големият замък по площ. Вътре ще откриете цялото наследство на тевтонските рицари, ще се пренесете в средновековието. Ще видите брони, оръжия. В самия вътрешен двор има стари дървета“, разказа Румен Иванов.Полската кухня е типична централноевропейска кухня. "Храната е изключително богата, дава много сила. Има много яхнии, много варианти на наденица и шницели. Нещото, към което аз се пристрастих, е супата им журек. Това е супа, чийто бульон се приготвя от ферментирала ръж. Вътре има половин яйце и парчета наденица. Навсякъде има пироги – варени, запечени, с различни миксове, сладки. Поляците имат и италианска паста с ягоди. В Полша има много грузинци, така че ако не сте пробвали грузинска кухня, може да го направите там“, подчерта пътешественикът.