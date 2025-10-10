ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кой са факторите, които влияят на завръщането на украинските бежанците в родината?
Разглеждаме как разрешаването на конфликти, сигурността, икономическите условия и корупцията влияят върху решенията за връщане. За да оценим причинно-следствения ефект на следвоенните условия, проведохме съвместен експеримент с един профил сред 2543 украински бежанци в 30 европейски страни, пише ifo institute.
Респондентите бяха попитани колко е вероятно да се завърнат в Украйна при различни хипотетични сценарии. Резултатите показват, че териториалната цялост и гаранциите за сигурност са от решаващо значение, докато икономическите перспективи и борбата с корупцията също играят важна роля. Бежанците, които планират да се завърнат, са по-отзивчиви към различни следвоенни сценарии, а по-младите респонденти са особено повлияни от възможностите за доходи, перспективите за работа и потенциалното присъединяване към ЕС.
Откритията на института показват, че целенасочените политики за политическо и икономическо възстановяване могат значително да повлияят на завръщането след конфликта. В най-оптимистичния сценарий очакваният процент на връщане е 47%; в най-песимистичния сценарий - само 3%.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4534
|предишна страница [ 1/756 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Трима българи са осъдени на затвор във Франция за източване на ба...
10:52 / 10.10.2025
Ново силно земетресение на Филипините, издадено е предупреждение ...
08:48 / 10.10.2025
След рекордните цени на златото: Гърците намериха начин да реализ...
15:54 / 09.10.2025
Ето кой печели Нобеловата награда за литература за 2025 г.
14:21 / 09.10.2025
ЕС внася зелени енергийни продукти на стойност 14,6 милиарда евр
17:33 / 09.10.2025
Ryanair ограничава полетите си до тази дестинация
14:20 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
"Лукойл" вече има купувач?
13:20 / 08.10.2025
Полиция нахлу в Община Несебър и офисите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
15:57 / 08.10.2025
Почина Марин Маринов
20:40 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета