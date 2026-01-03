Кой ще ръководи Венецуела при отсъствието на Мадуро?
Вицепрезидент на Венецуела е Делси Родригес.
"Ако отсъствието на президента на републиката настъпи през първите четири години от конституционния мандат, нови общи избори трябва да се проведат в следващите тридесет дни. До избирането и встъпването в длъжност на нов президент, поста му се заема от изпълнителния вицепрезидент", се казва в документа.
