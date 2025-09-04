Кола се вряза в група от хора в Берлин, има много пострадали деца 

© X Неизвестен човек се вряза с колата си в група деца в Берлин, Германия. Властите съобщават, че трима души са ранени, пише Nexta в социалната мрежа Х.



Инцидентът е станал около 13:10 часа местно време в северната част на града. Шофьорът е задържан, а учителят, който е придружавал децата, е хоспитализиран с тежки наранявания.



Няма потвърждение от полицията към този момент дали става въпрос за терористична атака или инцидент.