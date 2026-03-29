Kола се вряза в група пешеходци в центъра на Дерби в събота вечер. Има ранени, някои от които сериозно. Шофьорът, който е на около 30 години, е задържан, предаваИнцидентът се е случил във Фрайър Гейт около 21:30 часа местно време. В изявлението на полицията на Дербишър се казва, че полицаите са спрели превозно средство, за което се смята, че е участвало в инцидента, малко след като се е случил, а шофьорът, който е на около 30 години, е бил арестуван и задържан."Въпреки че знаем, че това ще бъде тревожно, бихме искали да уверим хората, че не вярваме, че съществува риск за обществото", каза полицията.Катрин Аткинсън, депутат от Дерби Норт, каза, че е "дълбоко шокирана" от съобщенията, че хора са били ранени при "сериозен инцидент" в центъра на Дерби."Мислите ми са с пострадалите и съм благодарна на нашите спешни служби", написа тя във Facebook.