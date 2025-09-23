Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Колапс след кибератака: Фабриките на Jaguar Land Rover няма да работят до 1 октомври
Автор: Николина Александрова 10:23Коментари (0)120
©
Най-големият производител на автомобили във Великобритания, Jaguar Land Rover (JLR), е изправен пред продължително спиране на глобалната си дейност, след като компанията обяви удължаване на настоящото затваряне, започнало на 31 август, до най-малко 1 октомври, предава Sky News.

Удължаването ще струва на JLR десетки милиони лири на ден в загубени приходи, ще породи сериозни опасения за компаниите и работните места във веригата за доставки и ще повдигне въпроси за уязвимостта на британската индустрия към кибератаки.

Кибератака затвори един от най-големите заводи на Jaguar Land Rover

Повече от 33 000 души работят директно за JLR във Великобритания, много от които са наети на сглобяващите линии в Уест Мидландс, най-голямата от които е в Солихал, и в завода в Халвуд, Мърсисайд.

Още около 200 000 души са наети от няколкостотин компании във веригата за доставки, които са изправени пред продължително прекъсване на търговията.

Източници от индустрията оценяват, че около 25% от доставчиците вече са предприели стъпки за спиране на производството и съкращаване на работници, много от които чрез "натрупване на часове", които ще трябва да изработят в бъдеще.



Още по темата: общо новини по темата: 4520
23.09.2025 »
23.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
предишна страница [ 1/754 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:48 / 23.09.2025
Арестуваха мъж за насочване с лазерна показалка към хеликоптера н...
10:01 / 23.09.2025
Тръмп: Приемът на парацетамол е вреден
09:18 / 23.09.2025
Белгия, Люксембург, Монако и Малта обявиха признаването на Палест...
09:08 / 23.09.2025
Норвегия затвори въздушното пространство над летището в Осло зара...
08:55 / 23.09.2025
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря полетите с...
08:36 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Актрисата Виолета Донева е била открита мъртва в апартамента си
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: