Рамирес поиска и разглеждане на докладите от други задържани, че е поискал медицинска помощ и не я е получил навреме. Нови разкрития сочат и, че българинът е прекарал няколко месеца в изключително тежки условия в ареста
"Знаем за поне 30 смъртни случая в центровете за задържане на ICE тази година, което прави 2025 г. най-смъртоносната година за имигрантите, задържани от ICE“, каза Рамирес в онлайн изявление. Ганчев беше един от стотиците хора, които федерален съдия в Чикаго разпореди да бъдат освободени под гаранция миналия месец, след като арестът му без заповед беше маркиран като евентуално нарушаващ действащия декрет за съгласие на Кастаньон Нава. В съдебните протоколи федералните служители посочват, че освобождаването на Ганчев не се счита за висок риск за обществената безопасност.
ФОКУС припомня, че мъжът е бил задържан на 23 септември в рамките на операцията "Midway Blitz“, при която са били арестувани над 3000 мигранти.
Според близка на семейството Ганчев е задържан по време на интервю за зелена карта.
Съпругата и близките приятели на Ганчев разказват, че той се е преместил в Чикаго преди 30 години от България със студентска виза, а оттогава е получил разрешение за работа и е собственик на транспортна фирма от 2008 г. насам.
Конгресмен иска незабавно разследване около смъртта на българин в затвор в САЩ
