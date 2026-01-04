Константин Вълков: Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка
© NOVA
Той посочи, че около Николас Мадуро има огромен кръг от подкрепящи, които осъждат действията на САЩ срещу него.
"Пазарите показват, че сега не е момента да се атакува една страна заради нефтените находища. Сега цената на петрола е една от най-ниските и има презадоволяване на нуждите. Търсенето е малко по-ниско от очакването, няма сигнали то да се увеличи. Теорията, че САЩ удря Венецуела заради петрол, е малко конспиративна", обясни той в ефира на NOVA.
"Това, в което не вярва Тръмп, е че международните организации, контролиращи световния дневен ред, са остарели. А те наистина са. Идва времето на локалните организации, а това е опасно", каза той.
Според него Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка. "А Русия – да се занимава с нейната част", допълни още журналистът. Той смята още, че за Тръмп "Киев е нещо, което тежи на съзнанието му".
Вълков каза, че във Венецуела Китай е основният играч, който добива там петрол.
Досиетата "Епстийн"
Вълков смята, че Тръмп ще устои на досиетата "Еспийст". "Кризата "Епстийн" е добра за Тръмп, защото той знае как да се бори с такъв скандал и го е доказал много пъти", допълни журналистът. Той не очаква, че ще се появят нови материали от досиетата, защото ако има такива "са унищожени отдавна".
Още по темата
/
Божанов за казуса с Венецуела: България не трябва да стои в ъгъла и да залага на "черно и червено"
16:23
Върховният съд на Венецуела реши: Вицепрезидентът Делси Родригес ще изпълнява длъжността държавен глава
10:17
Още от категорията
/
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
01.01
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
01.01
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал в атаката срещу резиденцията на Путин
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.