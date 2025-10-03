Кораб от Глобалната флотилия "Сумуд" акостира в Кипър

© Кораб от флотилията, която се опита да пробие израелската блокада на Газа и беше прехваната от Израел, акостира в Кипър, съобщи правителството на средиземноморския остров.



Корабът, "превозващ 21 чужденци, е поискал да акостира в Ларнака за презареждане и по хуманитарни причини", съобщава правителствен говорител в социланата мрежа X.



Говорителят не идентифицира кораба и не посочва дали той е сред тези, пресечени от израелския флот.



"Фокус" припомня, че българинът Васил Димитрове е сред задържаните доброволци от флотилията "Сумуд", той е бил на борда на кораба Grande Blu.