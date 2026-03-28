Корпусът на гвардейците на Ислямската революция ( КГИР)  унищожи украински склад за противодронови системи в Дубай Това съобщи Ебрахим Золфагари, говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили в Хатам ал-Анбия, предава Times of Israel.

''Докато скривалищата на американски командири и войници в Дубай бяха обект на нападения... украински склад за противодронови системи, разположен в Дубай в помощ на американските военни... беше обект на нападения и унищожен'', се казва в изявление на централното военно оперативно командване на Иран Хатам Ал-Анбия, излъчено по държавната телевизия.

Според гвардейците на Ислямската република по време на атаката в склада е имало украински военни.

''В свързаният с Украйна склад за противодронови системи, който беше в Дубай, за да подпомогне армията на САЩ са се намирали 21 украинци, по време на атаката.''

По-рано в събота украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на необявено посещение в ОАЕ, че двете страни са се споразумели да си сътрудничат в областта на отбраната.

Преди близо седмица той обяви, че е изпратил украински специалисти в Емирствата, Саудитска Арабия и Катар за борба с иранските дронове.